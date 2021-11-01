Нерабочие дни в Москве. Фото

В Москве продолжает действовать режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19. С 28 октября работу приостановили предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Жители столицы не могут воспользоваться услугами салонов красоты, сходить в баню, сауну фитнес-клуб и бассейн. Закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.

1/12 В Москве продолжает действовать режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19. Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 С 28 октября работу приостановили предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Фото: ТАСС 3/12 Жители столицы не могут воспользоваться услугами салонов красоты, сходить в баню, сауну фитнес-клуб и бассейн. Закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажки и автосервисы. Фото: ТАСС 4/12 Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд. Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Театры и музеи продолжают принимать посетителей, при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок. Фото: ТАСС 6/12 При этом жители столицы могут свободно гулять в парках и на детских площадках. Фото: ТАСС 7/12 Очередь за заказами в ресторанах быстрого питания. Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Девушка у кафе в центре города. Фото: ТАСС 9/12 Горожане у кафе "Шоколадница", работающего навынос. Фото: ТАСС 10/12 Отдыхающие на Манежной улице у ресторана сети "Макдоналдс" Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Очередь в Центральный выставочный зал "Манеж", где проходит IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest. Фото: ТАСС 12/12 Люди стоят в очереди в Третьяковскую галерею в Москве. Фото: РИА Новости

Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд.

Театры и музеи продолжают принимать посетителей, при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок. При этом жители столицы могут свободно гулять в парках и на детских площадках.