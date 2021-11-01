Нерабочие дни в Москве. Фото

В Москве продолжает действовать режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19. С 28 октября работу приостановили предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Жители столицы не могут воспользоваться услугами салонов красоты, сходить в баню, сауну фитнес-клуб и бассейн. Закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.
Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд.
Театры и музеи продолжают принимать посетителей, при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок. При этом жители столицы могут свободно гулять в парках и на детских площадках.
Как Москва переживает период нерабочих дней в галерее «Рамблера».