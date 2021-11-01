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Нерабочие дни в Москве. Фото

Александр Котлеткин
1 час назад

В Москве продолжает действовать режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19. С 28 октября работу приостановили предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Жители столицы не могут воспользоваться услугами салонов красоты, сходить в баню, сауну фитнес-клуб и бассейн. Закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажи и автосервисы.

В Москве продолжает действовать режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19.
1/12 В Москве продолжает действовать режим нерабочих дней из-за роста заболеваемости COVID-19.
Фото: ТАСС
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С 28 октября работу приостановили предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
2/12 С 28 октября работу приостановили предприятия сферы торговли, услуг, общественного питания, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
Фото: ТАСС
Жители столицы не могут воспользоваться услугами салонов красоты, сходить в баню, сауну фитнес-клуб и бассейн. Закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажки и автосервисы.
3/12 Жители столицы не могут воспользоваться услугами салонов красоты, сходить в баню, сауну фитнес-клуб и бассейн. Закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, шиномонтажки и автосервисы.
Фото: ТАСС
Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд.
4/12 Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд.
Фото: ТАСС
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Театры и музеи продолжают принимать посетителей, при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок.
5/12 Театры и музеи продолжают принимать посетителей, при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок.
Фото: ТАСС
При этом жители столицы могут свободно гулять в парках и на детских площадках.
6/12 При этом жители столицы могут свободно гулять в парках и на детских площадках.
Фото: ТАСС
Очередь за заказами в ресторанах быстрого питания.
7/12 Очередь за заказами в ресторанах быстрого питания.
Фото: ТАСС
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Девушка у кафе в центре города.
8/12 Девушка у кафе в центре города.
Фото: ТАСС
Горожане у кафе "Шоколадница", работающего навынос.
9/12 Горожане у кафе "Шоколадница", работающего навынос.
Фото: ТАСС
Отдыхающие на Манежной улице у ресторана сети "Макдоналдс"
10/12 Отдыхающие на Манежной улице у ресторана сети "Макдоналдс"
Фото: ТАСС
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Очередь в Центральный выставочный зал "Манеж", где проходит IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest.
11/12 Очередь в Центральный выставочный зал "Манеж", где проходит IV Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife Fest.
Фото: ТАСС
Люди стоят в очереди в Третьяковскую галерею в Москве.
12/12  Люди стоят в очереди в Третьяковскую галерею в Москве.
Фото: РИА Новости

Рестораны и кафе могут работать на вынос и на доставку готовых блюд.

Театры и музеи продолжают принимать посетителей, при условии заполняемости помещений не более 50% и с использованием QR-кодов и защитных масок. При этом жители столицы могут свободно гулять в парках и на детских площадках.

Как Москва переживает период нерабочих дней в галерее «Рамблера».

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