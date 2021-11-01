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Число заражений COVID в России превысило 40 тысяч в сутки

Елена Прошина
29 минут назад

40 402 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 1 ноября, общее число заражений достигло 8 554 192.

40 402 новых случаев коронавируса выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Максимальное число новых случаев заражения за последние сутки подтвердили в Москве – 7103. Второе место занимает Санкт-Петербург (+3250), третье – Московская область (+2866). На четвертом месте оказалась Самарская область (+1504), на пятом месте – Нижегородская область (+802).

Из больниц с выздоровлением выписали 23 187 человек. Наибольшее число выписанных пациентов в Москве (+5257), Московской области (+2238) и Санкт-Петербурге (+1095). Общее количество выздоровевших достигло 7 381 726 человек.

Скончались еще 1 155 человек. За все время пандемии в стране зарегистрировали 239 693 летальных исхода.

Напомним, что 31 октября в России зарегистрировали новый антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом — 40 993. Ранее, 29 октября, оперштаб сообщил о новом максимуме умерших за сутки — 1 163.

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