40 402 новых случаев коронавируса выявили в России

40 402 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19 1 ноября, общее число заражений достигло 8 554 192.

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Максимальное число новых случаев заражения за последние сутки подтвердили в Москве – 7103. Второе место занимает Санкт-Петербург (+3250), третье – Московская область (+2866). На четвертом месте оказалась Самарская область (+1504), на пятом месте – Нижегородская область (+802).

Из больниц с выздоровлением выписали 23 187 человек. Наибольшее число выписанных пациентов в Москве (+5257), Московской области (+2238) и Санкт-Петербурге (+1095). Общее количество выздоровевших достигло 7 381 726 человек.

Скончались еще 1 155 человек. За все время пандемии в стране зарегистрировали 239 693 летальных исхода.