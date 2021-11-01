Пока вы спали: глобальный налог и флагман США в Черном море

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Фото: Reuters Reuters

Лидеры G20 договорились о глобальном налоге для мира

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Президент США Джо Байден назвал одним из прорывов саммита G20, прошедшего в Риме, договоренность ввести минимальное глобальное налогообложение в размере 15% для крупных компаний с доходом от €750 млн. Об этом пишет «Коммерсант».

Глава США подчеркнул, что лидеры «двадцатки», «как союзники, так и конкуренты», ясно дали понять, что поддерживают минимальный глобальный налог. Этот налог, мнению Байдена, «изменит мировую экономику».

Американский флагманский корабль направился в Черное море

Флагманский корабль Mount Whitney отправился в Черное море для проведения операций с союзниками НАТО. Об этом говорится в сообщении шестого флота ВМС США в Twitter.

«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в северном направлении в Черное море для совместной работы с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - отмечается в сообщении.

Россияне начали больше тратить

По данным Росстата, в январе—сентябре 2021 года зафиксирован рост реальных располагаемых доходов граждан. Также в третьем квартале фиксируется рост потребления с 92,7% в 2020 году до 98,2%, пишет «Коммерсант».

Эксперты связывают увеличение трат россиян с реализацией отложенного спроса, в том числе на заграничный отдых, с ожиданием ускорения роста цен, с приростом потребительского кредитования и со снижением доли расходов на обязательные платежи.

В России предложили строже наказывать неплательщиков

Некоммерческое партнерство «Совет рынка» выступило с инициативой об увеличении вдвое штрафов для юридических лиц, неоплачивающих вовремя потребляемую электроэнергию и непредоставляющих финансовые гарантии. Об этом сообщают «Известия».

По словам главы организации Максима Быстрова, «Совет рынка» предложил Минэнерго повысить штрафы для юрлиц с 100–200 до 200–400 тысяч рублей, а также ужесточить наказание за повторные нарушения. В Минэнерго отметили, что изучат инициативу.

Биржевой индикатор предсказал кризис в России

«Переворачивание» кривой доходности облигаций федерального займа, наблюдавшееся в России в конце октября, может свидетельствовать о грядущем финансовом кризисе и рецессии, пишет газета «Известия».