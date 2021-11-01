Пока вы спали: глобальный налог и флагман США в Черном море

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Президент США Джо Байден назвал одним из прорывов саммита G20, прошедшего в Риме, договоренность ввести минимальное глобальное налогообложение в размере 15% для крупных компаний с доходом от €750 млн. Об этом пишет «Коммерсант».
Глава США подчеркнул, что лидеры «двадцатки», «как союзники, так и конкуренты», ясно дали понять, что поддерживают минимальный глобальный налог. Этот налог, мнению Байдена, «изменит мировую экономику».
Флагманский корабль Mount Whitney отправился в Черное море для проведения операций с союзниками НАТО. Об этом говорится в сообщении шестого флота ВМС США в Twitter.
«Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney... начал свой переход в северном направлении в Черное море для совместной работы с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - отмечается в сообщении.
По данным Росстата, в январе—сентябре 2021 года зафиксирован рост реальных располагаемых доходов граждан. Также в третьем квартале фиксируется рост потребления с 92,7% в 2020 году до 98,2%, пишет «Коммерсант».
Эксперты связывают увеличение трат россиян с реализацией отложенного спроса, в том числе на заграничный отдых, с ожиданием ускорения роста цен, с приростом потребительского кредитования и со снижением доли расходов на обязательные платежи.
Некоммерческое партнерство «Совет рынка» выступило с инициативой об увеличении вдвое штрафов для юридических лиц, неоплачивающих вовремя потребляемую электроэнергию и непредоставляющих финансовые гарантии. Об этом сообщают «Известия».
По словам главы организации Максима Быстрова, «Совет рынка» предложил Минэнерго повысить штрафы для юрлиц с 100–200 до 200–400 тысяч рублей, а также ужесточить наказание за повторные нарушения. В Минэнерго отметили, что изучат инициативу.
«Переворачивание» кривой доходности облигаций федерального займа, наблюдавшееся в России в конце октября, может свидетельствовать о грядущем финансовом кризисе и рецессии, пишет газета «Известия».
На последней неделе октября кривая доходности ОФЗ превратилась в параболу и ставки по двух- и трехлетним облигациям оказались на 0,2–0,3 процентного пункта выше, чем для бумаг со сроком погашения семь лет или больше. Издание констатирует, что на зарубежных рынках аналогичные изменения происходили перед началом рецессий и острых финансовых кризисов.