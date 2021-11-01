Штамм «мю» был впервые выявлен в Колумбии в январе 2021 года, а в августе ВОЗ добавила и его в список вариантов, представляющих интерес. К тому моменту в мире были зафиксированы 3700 случаев заражения этим штаммом, среди которых более 1400 заражений в США и отдельные случаи в Европе.