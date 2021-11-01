Три случая штамма «мю» и один штамма коронавируса «лямбда» зафиксированы в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.
«Штамм "лямбда" у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза», - заявил Акимкин на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ».
Однако, по словам специалиста, доминирующим в России, как и в мире, по-прежнему является штамм «дельта».
Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» впервые выявили в Южной Америке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 14 июня 2021 года рассматривала штамм «лямбда» в качестве «варианта, вызывающего интерес». К концу июня стало известно, что случаи заражения данным штаммом были обнаружены в Южной Америке и Великобритании, в России не было ни одного.