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В России появились новые штаммы COVID

Елена Прошина
50 минут назад

Три случая штамма «мю» и один штамма коронавируса «лямбда» зафиксированы в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

«Штамм "лямбда" у нас на территории РФ при обновлении вариантов встречался всего лишь один раз, а генный вариант "мю" - три раза», - заявил Акимкин на научно-практическом конгрессе «Актуальные вопросы государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Вооружённых Силах РФ».

Однако, по словам специалиста, доминирующим в России, как и в мире, по-прежнему является штамм «дельта».

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Штаммы коронавируса «лямбда» и «мю» впервые выявили в Южной Америке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 14 июня 2021 года рассматривала штамм «лямбда» в качестве «варианта, вызывающего интерес». К концу июня стало известно, что случаи заражения данным штаммом были обнаружены в Южной Америке и Великобритании, в России не было ни одного.

Штамм «мю» был впервые выявлен в Колумбии в январе 2021 года, а в августе ВОЗ добавила и его в список вариантов, представляющих интерес. К тому моменту в мире были зафиксированы 3700 случаев заражения этим штаммом, среди которых более 1400 заражений в США и отдельные случаи в Европе.
Общество,Видео,ВОЗ,Госдума,
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