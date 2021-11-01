Власти Москвы заговорили об отказе от мигрантов

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев оценил дефицит рабочих на стройках столицы примерно в 40% и заявил о подготовке плана решения кадрового кризиса, который включает в себя отказ от трудовых мигрантов. Об этом он рассказал в интервью РБК.

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По словам Бочкарева сейчас в Москве наблюдается бум в строительной сфере, поэтому «не хватает ни рабочих, ни инженеров».

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«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25–30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», - пояснил он.

При этом заместитель мэра столицы подчеркнул, что на стройках сейчас не хватает около 80 тыс. трудовых мигрантов, уехавших из России из-за пандемии. При этом нехватку рабочих не удается возместить, несмотря на рост зарплат.

«Стало больше жителей Московской области, но на объект нельзя просто прийти. Быть хорошим штукатуром — это искусство, делать кирпичную кладку — вообще нет специалистов. Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50–60 тыс. руб. А была 30 тыс. Но многие уже и за 80 тыс. не хотят работать», - заявил Андрей Бочкарев.

Выходом из ситуации он видит разработку и реализацию плана мероприятий, который позволит «обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы».

«Первое — технологические решения процесса возведения объекта. Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше — механизация процесса. (…) Например, оштукатуривание стен. Можно поставить четырех рабочих, а можно поставить одну станцию, которая наносит раствор на стену», - пояснил он.

Бочкарев добавил, что уже начат эксперимент по работе в таком формате. Так, на ряде объектов плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170, пояснил он.

В 2021 году российские компании начали сообщать о нехватке рабочей силы из-за оттока мигрантов на фоне пандемии. Глава Национального объединения строителей РФ Антон Глушков говорил, что сроки сдачи некоторых объектов на Дальнем Востоке, в Приволжском и Уральском федеральных округах могут сорваться из-за нехватки рабочей силы.

Глава ФСИН Александр Калашников предложил создавать исправительные центры для осужденных на базе крупных строек, которым не хватает рабочих-мигрантов. Позже стало известно, что осужденные будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали (БАМа) в Хабаровском крае.