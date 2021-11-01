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Показавшая трусы на фоне Исаакиевского собора модель вышла на свободу.Видео

Александр Кузьмин
44 минуты назад

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отпустил сделавшую фотографию в нижнем белье модель Ирину Волкову. Видео из зала суда публикует telegram-канал «360tv», со ссылкой на «объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга».

Следствие просило избрать ей меру пресечения в виде «запрета определенных действий». На суде озвучили показания свидетелей, которые утверждали, что Ирина Волкова «оскорбила их, власть, церковь, государство и общество своими голыми ягодицами».

«Следователь ходатайство поддержал. Прокурор возражал, поясняя, что отсутствуют основания. Суд отказал. Доводы следствия предположительны», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В пресс-службе добавили, что девушка признала вину и раскаялась.

Откровенные фото и видео Волкова сделала летом 2020 года и выложила в соцсети.

Общество,Видео,Ирина Волкова,Телеканал "360° Подмосковье",
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