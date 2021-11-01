«Папе пас»: сына Овечкина во время хоккейного матча сняли на видео

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон» и «Аризоны» на арене был запечатлен на видео яро болеющий за папу сын Александра Овечкина. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».
На кадрах можно увидеть, как старший сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Сергей гонит отца вперед,
«Папе пас. Отдай ему пас. Мам, папа ушёл. Папа, давай забивай один гол, я тебя вижу» - выкрикивает с места мальчик.
Стоит отметить, что «Вашингтон» выиграл матч, благодаря голу и голевому пасу Овечкина.
Нападающий набрал 15 (9+6) очков за 8 матчей текущего сезона. Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.