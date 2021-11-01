В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.44
Войти в почту

«Папе пас»: сына Овечкина во время хоккейного матча сняли на видео

Александр Кузьмин
32 минуты назад

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между командами «Вашингтон» и «Аризоны» на арене был запечатлен на видео яро болеющий за папу сын Александра Овечкина. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах можно увидеть, как старший сын капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Сергей гонит отца вперед,

«Папе пас. Отдай ему пас. Мам, папа ушёл. Папа, давай забивай один гол, я тебя вижу» - выкрикивает с места мальчик.

Стоит отметить, что «Вашингтон» выиграл матч, благодаря голу и голевому пасу Овечкина.

Нападающий набрал 15 (9+6) очков за 8 матчей текущего сезона. Овечкину осталось 2 гола до Бретта Халла и топ-4 снайперов регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.

Общество,США,Видео,Бретт Халл,Александр Овечкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители