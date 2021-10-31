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Россиянка рассказала подробности об отравлении в египетском отеле

Lenta.ruиещё 1
51 минуту назад

Пострадавшая в результате отравления в египетском отеле AMC Royal Hotel россиянка рассказала подробности об инциденте. По ее словам, весь день и весь вечер ее рвало, пишет «Газета.Ru».

Россиянка рассказала об отравлении в египетском отеле
Фото: Сергей Михеев / КоммерсантъСергей Михеев / Коммерсантъ

Женщина объяснила, что перед отравлением рано утром они с мужем поехали в Луксор на автобусе. Через некоторое время они достали ланч-боксы, которые им выдали в отеле. В них были бутерброды с колбасой, сыром, огурцы, помидоры, банан и маленький сок.

Спустя примерно 40 минут после завтрака им стало плохо, началась изжога, а затем и рвота.

«То, что вышло из меня, мне легче от этого не стало. Помимо осмотра достопримечательностей, мы «осмотрели» все туалеты в Луксоре, то есть отдых был испорчен. Весь день и весь вечер меня рвало», — рассказала пострадавшая.

Названа вероятная причина массового отравления россиян в Египте

После возвращения в отель их встретили сотрудники правоохранительных органов. Семейная пара отправилась в номер отдыхать. Ночью начался озноб и продолжилась тошнота.

«Наутро полегчало, но все равно аппетита нет. Я до сих пор ничего есть не хочу, желудок побаливает потому, что ничего не ем», — добавила женщина.

О массовом отравлении россиян в отеле Хургады стало известно в ночь на 31 октября. Количество пострадавших достигло 40 человек, в медучреждении на данный момент находятся 36. Медики отмечают, что жизни пациентов ничего не угрожает. На данный момент принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. Позднее российских туристов начали переселять в другие гостиницы.

Общество,МВД,Газета.Ru,
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