Россиянка рассказала об отравлении в египетском отеле

Пострадавшая в результате отравления в египетском отеле AMC Royal Hotel россиянка рассказала подробности об инциденте. По ее словам, весь день и весь вечер ее рвало, пишет «Газета.Ru».

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ Сергей Михеев / Коммерсантъ

Женщина объяснила, что перед отравлением рано утром они с мужем поехали в Луксор на автобусе. Через некоторое время они достали ланч-боксы, которые им выдали в отеле. В них были бутерброды с колбасой, сыром, огурцы, помидоры, банан и маленький сок.

Спустя примерно 40 минут после завтрака им стало плохо, началась изжога, а затем и рвота.

«То, что вышло из меня, мне легче от этого не стало. Помимо осмотра достопримечательностей, мы «осмотрели» все туалеты в Луксоре, то есть отдых был испорчен. Весь день и весь вечер меня рвало», — рассказала пострадавшая.

После возвращения в отель их встретили сотрудники правоохранительных органов. Семейная пара отправилась в номер отдыхать. Ночью начался озноб и продолжилась тошнота.

«Наутро полегчало, но все равно аппетита нет. Я до сих пор ничего есть не хочу, желудок побаливает потому, что ничего не ем», — добавила женщина.