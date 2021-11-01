Умер советский актер Алексей Колесник

Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил пресс-секретарь международного форума "Золотой Витязь" Владимир Головкин.

Актер родился 28 марта 1950 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в украинских театрах, на киностудии имени Довженко.

Колесник дебютировал эпизодической ролью в фильме "Как закалялась сталь" в 1973 году. В дальнейшем сыграл разные роли в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Дождь в чужом городе", "Овод", "Школа", "Ярослав Мудрый", "Холодное лето пятьдесят третьего" и другие.