Названа дата прощания с диктором Кирилловым

Родственники назвали дату и место прощания с диктором Игорем Кирилловым.

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Как передает РИА «Новости», прощание с Кирилловым пройдет 2 ноября на московском Новодевичьем кладбище.

Диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября в Москве на 90-м году жизни. О его смерти сообщил Первый канал, на котором он проработал более полувека. Помощник радиоведущего Сергей Рублев рассказал, диктор умер из-за возрастных хронических заболеваний. По словам работавшей вместе с Кирилловым телеведущей Анны Шатиловой, с сентября этого года он находился в больнице, где заразился COVID-19.

В апреле 1961 года именно Кириллов сообщил о полете Юрия Гагарина. В 1968 году Кириллову присвоили звание заслуженного артиста, в 1982 — народного артиста РСФСР. Во времена перестройки он стал народным артистом СССР.