Анна Шатилова, народная артистка РСФСР, была дружна с семьей Игоря Леонидовича Кириллова. Она рассказала, что знаменитый диктор скончался от коронавируса в городской клинической больнице имени С. П. Боткина.
Близкие не афишировали проблемы со здоровьем своего знаменитого родственника, так Шатилова, хотя и была в постоянном контакте с Татьяной, супругой Кириллова, но не сразу узнала, что Игорь Леонидович с сентября в больнице – ему ампутировали ногу, - сообщает tvzvezda.ru.
«Оказывается, он с 10 сентября был в больнице, ему ампутировали ногу, а скончался он от коронавирусной инфекции, он подхватил в больнице. И главное, что я ему позвонила вчера ему, а у него был недоступен. А сегодня мне пришло уведомление от него. Я ему сказала в голосовое "Игорь Леонидович, это Шатилова, где вы, как со здоровьем? Вы недоступны". Через 40 минут мне позвонил Шмаков и сообщил, что Кириллов скончался», - сказала Шатилова.
Шатилова добавила, что более 50 лет работала вместе с Кирилловым. И всегда восхищалась его ответственным отношением к работе и высоким профессионализмом.
«Мы с ним столько всего отработали. Мы с ним более 50 лет вели все трансляции. Где мы с ним только не работали. Его такая ответственность. Он до последнего сидел и правил ударения, как первоклассник. Я его ругала и говорила ему "пошли с ходу, что ты...". У него было такое отношение, к слову, русскому языку. Невероятно, он такой мастер...».
Телеведущая уверена, что Кириллов поправился бы, если бы не ковид, которым он заразился уже в лечебном учреждении.
«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые! И главное, мне Шмаков сказал, что ему стало лучше, уже думали о выписке, а там он подхватывает коронавирус в Боткинской больнице. Чудовищно! Просто невозможно!», - переживает Шатилова.
Летом этого года Игорь Кириллов, телерадиоведущий России и СССР, призывал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19.
Он обратился к согражданам с просьбой привиться, если им небезразличны его близкие и друзья. По его мнению, только так можно победить болезнь.