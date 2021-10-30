«Оказывается, он с 10 сентября был в больнице, ему ампутировали ногу, а скончался он от коронавирусной инфекции, он подхватил в больнице. И главное, что я ему позвонила вчера ему, а у него был недоступен. А сегодня мне пришло уведомление от него. Я ему сказала в голосовое "Игорь Леонидович, это Шатилова, где вы, как со здоровьем? Вы недоступны". Через 40 минут мне позвонил Шмаков и сообщил, что Кириллов скончался», - сказала Шатилова.