В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Шатилова сообщила, что Кириллов умер от коронавируса

Ирина Лебедева
25 минут назад

Анна Шатилова, народная артистка РСФСР, была дружна с семьей Игоря Леонидовича Кириллова. Она рассказала, что знаменитый диктор скончался от коронавируса в городской клинической больнице имени С. П. Боткина.

Близкие не афишировали проблемы со здоровьем своего знаменитого родственника, так Шатилова, хотя и была в постоянном контакте с Татьяной, супругой Кириллова, но не сразу узнала, что Игорь Леонидович с сентября в больнице – ему ампутировали ногу, - сообщает tvzvezda.ru.

«Оказывается, он с 10 сентября был в больнице, ему ампутировали ногу, а скончался он от коронавирусной инфекции, он подхватил в больнице. И главное, что я ему позвонила вчера ему, а у него был недоступен. А сегодня мне пришло уведомление от него. Я ему сказала в голосовое "Игорь Леонидович, это Шатилова, где вы, как со здоровьем? Вы недоступны". Через 40 минут мне позвонил Шмаков и сообщил, что Кириллов скончался», - сказала Шатилова.

Шатилова добавила, что более 50 лет работала вместе с Кирилловым. И всегда восхищалась его ответственным отношением к работе и высоким профессионализмом.

«Мы с ним столько всего отработали. Мы с ним более 50 лет вели все трансляции. Где мы с ним только не работали. Его такая ответственность. Он до последнего сидел и правил ударения, как первоклассник. Я его ругала и говорила ему "пошли с ходу, что ты...". У него было такое отношение, к слову, русскому языку. Невероятно, он такой мастер...».

Телеведущая уверена, что Кириллов поправился бы, если бы не ковид, которым он заразился уже в лечебном учреждении.

«Это чудовищно, что произошло. В этом году и Балашов ушел, и Кириллов, это такие голоса государственные, красивые! И главное, мне Шмаков сказал, что ему стало лучше, уже думали о выписке, а там он подхватывает коронавирус в Боткинской больнице. Чудовищно! Просто невозможно!», - переживает Шатилова.

Летом этого года Игорь Кириллов, телерадиоведущий России и СССР, призывал жителей страны пройти вакцинацию от COVID-19.

Стала известна причина смерти диктора Кириллова

Он обратился к согражданам с просьбой привиться, если им небезразличны его близкие и друзья. По его мнению, только так можно победить болезнь.

Общество,Видео,Игорь Кириллов,Анна Шатилова,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители