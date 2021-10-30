Диктор начал телевизионную карьеру в 1957 году с помощника режиссера. Через 2,5 месяца он победил в конкурсе дикторов Центральной студии и начал вести прямой эфир с запуска СССР первого искусственного спутника Земли. Именно Кириллов сообщил советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос. Более 20 лет он был телеведущим программы «Время». До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. Он неоднократно выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.