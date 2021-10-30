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Названа причина смерти диктора Кириллова

Ювелина Бернст
39 минут назад

Диктор Центрального телевидения Советского Союза Игорь Кириллов умер из-за тромбоза, пишет «Комсомольская правда».

По данным издания, телеведущий страдал тромбозом нижних конечностей. В сентябре болезнь обострилась. В октябре диктора госпитализировали в столичную клинику, где он скончался.

Игорь Кириллов умер утром 30 октября на 90-м году жизни.

Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

Диктор начал телевизионную карьеру в 1957 году с помощника режиссера. Через 2,5 месяца он победил в конкурсе дикторов Центральной студии и начал вести прямой эфир с запуска СССР первого искусственного спутника Земли. Именно Кириллов сообщил советским гражданам о полете Юрия Гагарина в космос. Более 20 лет он был телеведущим программы «Время». До 2006 года ежегодно вел трансляцию парадов Победы 9 мая. Он неоднократно выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны.

Общество,Видео,Игорь Кириллов,Юрий Гагарин,Комсомольская правда,
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