Умер легендарный диктор Игорь Кириллов

В возрасте 89 лет умер знаменитый советский и российский телеведущий, диктор Центрального телевидения СССР Игорь Кириллов. Об этом сообщает Комсомольская правда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. Окончмил театральное училище им Щепкина. Два года работал актером, но с 1957 года начал работу на телевидении в Шаболовском телецентре. Начинал как помощник режиссера, режиссёр-постановщик. Затем вышел в эфир, победив на конкурсе дикторов. Работал комментатором, ведущим развлекательных программ на ЦТ СССР.

Кириллов был диктором программы «Время» более 20 лет.

Он часто выступал с новогодним обращением к народу вместо руководства страны. До 2006 года ежегодно вёл трансляцию парадов Победы 9 мая

Народный артист СССР обладал легко узнаваемым низким «серебристым» баритоном.

Последнее время Кирилов работал консультантом Дирекции оформления эфира «Первого канала».