Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Стерлигова

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», - написал сыровар с Instagram и попросил журналистов не звонить ему с расспросами.

«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история как мужа и жены закончена», - написала она.

Олег Сирота и Пелагея Стерлигова поженились в 2010 году, в семье родились четверо детей. Сирота рассказывал, что впервые увидел Пелагею на ферме у Германа Стерлигова и решил посвататься, даже не зная ее имени. Он подарил Стерлигову лошадь, однако тот не согласился отдать за него дочь. Спустя год Стерлигов дал согласие на брак, при том что сама Пелагея не хотела выходить замуж за малознакомого человека и даже грозилась сбежать из ЗАГСа.