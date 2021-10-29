В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.72
Войти в почту

Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Германа Стерлигова

Вероника Полынина
15 минут назад

Сыровар Олег Сирота расстался с женой Пелагеей – дочерью предпринимателя Германа Стерлигова.

Олег Сирота объявил о разводе с дочерью Стерлигова
Фото: InstagramInstagram

«Наш брак с Пелагеей закончен. Мы не справились, но дружеские и человеческие отношения мы надеемся сохранить», - написал сыровар с Instagram и попросил журналистов не звонить ему с расспросами.

В свою очередь, Пелагея на своей странице в Instagram сообщила, что инициатива разрыва исходила от ее мужа.

«Мне важно сообщить, что Олег принял решение расторгнуть наш брак. Мы сохраняем дружеские и человеческие отношения. Но наша история как мужа и жены закончена», - написала она.

33-летний Олег Сирота - фермер-сыровар, блогер, колумнист. Основатель проекта «Русский пармезан». Член Общественной палаты Московской области, председатель Союза сыроваров России.

Стерлигов закрыл магазин после скандала

Олег Сирота и Пелагея Стерлигова поженились в 2010 году, в семье родились четверо детей. Сирота рассказывал, что впервые увидел Пелагею на ферме у Германа Стерлигова и решил посвататься, даже не зная ее имени. Он подарил Стерлигову лошадь, однако тот не согласился отдать за него дочь. Спустя год Стерлигов дал согласие на брак, при том что сама Пелагея не хотела выходить замуж за малознакомого человека и даже грозилась сбежать из ЗАГСа.

Общество,Олег Сирота,Герман Стерлигов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители