Названо главное противоречие Дня Победы

Социальный антрополог Алексей Титков заявил, что семейный опыт не совпадает с официальной атмосферой Дня Победы. Об этом противоречии праздника он сообщил в интервью Lenta.ru.

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«По всем опросам, исследованиям, посвященным памяти о войне, получается, что семейные рассказы — более трагические, проблемные, чем публичные выступления. Тяжелый опыт, такой как отступления, ранения, плен, жизнь в оккупации, составляет его значительную часть. Как примирить «темное» семейное знание со «светлым» публичным праздником — одна из общих проблем», — пояснил он.

Титков также отметил, что для подобных памятных событий важно выделять сакральное. Такие символы, как георгиевская ленточка, не должны превращаться во что-то обыденное и повседневное. В пример он привел повязанную на бутылке водки ленту, которая оскверняет значимость символа и вызывает ощущение неправильности.

По словам эксперта, допустимость ритуалов определяется коллективным отбором: одни люди пробуют разные варианты, другие оценивают их. Титков подчеркнул, что единого авторитета быть не может.

Напомним, обсуждение этой темы началось после того, как 25 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером Моргенштерном, во время которого он заявил, что «не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад».

После такого ответа музыканта организация «Ветераны России» направила обращение в СК с требованием проверить рэпера на наличие в его словах состава преступления по статье УК о реабилитации нацизма.