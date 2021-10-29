В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.24
Войти в почту

Названо главное противоречие Дня Победы

Елена Прошина
28 минут назад

Социальный антрополог Алексей Титков заявил, что семейный опыт не совпадает с официальной атмосферой Дня Победы. Об этом противоречии праздника он сообщил в интервью Lenta.ru.

Названо главное противоречие Дня Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По всем опросам, исследованиям, посвященным памяти о войне, получается, что семейные рассказы — более трагические, проблемные, чем публичные выступления. Тяжелый опыт, такой как отступления, ранения, плен, жизнь в оккупации, составляет его значительную часть. Как примирить «темное» семейное знание со «светлым» публичным праздником — одна из общих проблем», — пояснил он.

Титков также отметил, что для подобных памятных событий важно выделять сакральное. Такие символы, как георгиевская ленточка, не должны превращаться во что-то обыденное и повседневное. В пример он привел повязанную на бутылке водки ленту, которая оскверняет значимость символа и вызывает ощущение неправильности.

По словам эксперта, допустимость ритуалов определяется коллективным отбором: одни люди пробуют разные варианты, другие оценивают их. Титков подчеркнул, что единого авторитета быть не может.

Напомним, обсуждение этой темы началось после того, как 25 октября на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с рэпером Моргенштерном, во время которого он заявил, что «не понимает праздник Победы, которая состоялась 76 лет назад».

После такого ответа музыканта организация «Ветераны России» направила обращение в СК с требованием проверить рэпера на наличие в его словах состава преступления по статье УК о реабилитации нацизма.

Позднее Моргенштерн принес свои извинения и заявил, что его фраза была вырвана из контекста.

Общество,Алексей Титков,Ксения Собчак,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители