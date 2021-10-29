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Учительница пригрозила двойками за просмотр фильма с Козловским

Елена Прошина
33 минуты назад

Учительница одной из российских школ не оценила современный взгляд на биографию Пушкина. Она пригрозила двойками ученикам за просмотр фильма «Спасти Пушкина». Видео инцидента на уроке опубликовал Telegram-канал Mash.

Учительница пригрозила двойками за просмотр фильма с Козловским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Московский школьник показал одноклассникам на уроке фрагмент фильма «Спасти Пушкина», где поэт в исполнении Данила Козловского нецензурно выражается.

В свою очередь преподаватель немедленно отреагировала на услышанную реплику и жестко отчитала учеников.

«Это же ужас какой-то! Тут же ни одного слова приличного нет! Это про Пушкина! Это же деградация! Вас деградируют! Всю страну деградируют», - восклицала педагог.

Она также пригрозила школьникам низкими оценками, если они решат все же досмотреть киноленту.

«Выше двойки за четверть не получите! Все, кто будет смотреть, выше двойки за четверть не получат! Скоты», - обратилась к решительным мерам преподаватель.

Ранее учительница из Санкт-Петербурга рассказала, что ей пришлось уволиться из школы из-за ведения блога о секс-просветительстве.

По словам педагога, ее вынудили написать заявление из-за жалоб родителей учеников и предложили выбрать между ведением соцсетей и работой преподавателя.

Дети начали активно собирать подписи против увольнения педагога, часть родителей их также поддержали.

Общество,Данил Козловский,
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