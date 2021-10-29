На въезде в Севастополь установили блокпосты для проверки QR-кодов

На въезде в Севастополь начали устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов, сообщает РИА Новости.

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Работы по обустройству блокпоста развернуты на трассе «Таврида» в районе стелы «Якорь» — въезд со стороны Бахчисарая.

Сотрудник «Севавтодора» также пояснил, что появятся дорожные знаки об ограничении скорости, знаки, обозначающие пункт пропуска. Между встречными полосами, по его словам, разберут ограждение — для разворота машин, которые не прошли контроль.

Заместитель директора департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский отметил, что вся пропускная система начнет работать с 00:00 30 октября.