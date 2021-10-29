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Врач опроверг популярный миф о COVID1

Алиса Селезнёва
34 минуты назад

По словам главного врача Псковской областной инфекционной больницы Анастасии Повторейко, большая степень поражения легких может незначительно сказываться на самочувствии пациентов и компьютерная томография легких не относится к критерию, определяющему тяжесть состояния при COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Врач опроверг популярный миф о COVID
Фото: ТАСС/Сергей КарпухинТАСС/Сергей Карпухин

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния. Поражение легких 5–10% может вызвать десатурацию и лихорадку, а при 80% может быть совершенно нормальное состояние», — пояснила она в ходе беседы со специалистами оперштаба региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом врач отметила, что у больных коронавирусом все реже встречаются такие симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, и все чаще стала появляться лихорадка. У пациентов с лихорадкой болезнь может резко прогрессировать, предупредила Повторейко.

Песков объяснил рекордную смертность от COVID

28 октября впервые с начала пандемии в России за сутки было зафиксировано более 40 тыс. случаев заболевания (40 096) коронавирусом. Также был установлен и новый антирекорд по смертности - за сутки от COVID-19 скончались 1159 человек.

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ситуация с коронавирусом в стране усугубляется вследствие недостаточных темпов вакцинации и несоблюдения ограничительных мер.
Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,
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