В Петербурге задумались над "дистанционкой"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход школьников на дистанционное обучение по окончании нерабочих дней. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», передает РИА «Новости».
По словам Беглова, школьные каникулы в Петербурге начались 25 октября. Дети должны вернуться в классы 8 ноября.
«На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит – а я надеюсь, что все будет хорошо – тогда придется переходить на дистанционку», - сказал губернатор.
По его словам, власти Петербурга будут наблюдать за развитием ситуации, на данный момент давать прогнозы сложно.
«У нас есть несколько вариантов, один из них – оптимистический. (Он предполагает), что дети 8 ноября сядут за парты», - добавил Александр Беглов.
Ранее губернатор Петербурга анонсировал локдаун в городе с 30 октября по 7 ноября. В частности, будет приостановлена работа предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга, стоматологических клиник и салонов красоты. Не будут предоставляться государственные, муниципальные услуги в помещениях органов государственной власти Петербурга, государственных городских учреждений, в том числе в МФЦ.