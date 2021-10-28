В Петербурге задумались над "дистанционкой"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход школьников на дистанционное обучение по окончании нерабочих дней. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», передает РИА «Новости».

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По словам Беглова, школьные каникулы в Петербурге начались 25 октября. Дети должны вернуться в классы 8 ноября.

«На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит – а я надеюсь, что все будет хорошо – тогда придется переходить на дистанционку», - сказал губернатор.

По его словам, власти Петербурга будут наблюдать за развитием ситуации, на данный момент давать прогнозы сложно.

«У нас есть несколько вариантов, один из них – оптимистический. (Он предполагает), что дети 8 ноября сядут за парты», - добавил Александр Беглов.