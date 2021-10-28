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В Петербурге задумались над "дистанционкой"

Вероника Полынина
24 минуты назад

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов допустил переход школьников на дистанционное обучение по окончании нерабочих дней. Об этом он заявил в эфире телеканала «78», передает РИА «Новости».

В Петербурге задумались над "дистанционкой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Беглова, школьные каникулы в Петербурге начались 25 октября. Дети должны вернуться в классы 8 ноября.

«На всякий случай мы уже имеем опыт дистанционного обучения. Если ситуация не позволит – а я надеюсь, что все будет хорошо – тогда придется переходить на дистанционку», - сказал губернатор.

По его словам, власти Петербурга будут наблюдать за развитием ситуации, на данный момент давать прогнозы сложно.

«У нас есть несколько вариантов, один из них – оптимистический. (Он предполагает), что дети 8 ноября сядут за парты», - добавил Александр Беглов.

Ранее губернатор Петербурга анонсировал локдаун в городе с 30 октября по 7 ноября. В частности, будет приостановлена работа предприятий общепита, розничной торговли, объектов развлечения и досуга, стоматологических клиник и салонов красоты. Не будут предоставляться государственные, муниципальные услуги в помещениях органов государственной власти Петербурга, государственных городских учреждений, в том числе в МФЦ.

Общество,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,РИА Новости,
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