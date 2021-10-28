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Денис Проценко раскрыл сроки повторного заражения COVID

News.ru
48 минут назад

Главный врач больницы №40 в столичной Коммунарке Денис Проценко рассказал, что переболевший коронавирусом может вновь заболеть через шесть месяцев. Поэтому, по его словам, спустя этот срок необходимо вакцинироваться. Об этом врач рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передаёт Telegram-канал URA.RU.

Проценко раскрыл сроки повторного заражения COVID
Фото: FacebookFacebook

У нас сейчас есть понимание, что риск заболеть повторно болеющему человеку появляется через шесть месяцев. Поэтому опять есть чёткие понятные рекомендации Минздрава, что пациентам переболевшим через шесть месяцев целесообразно вакцинироваться, - сказал Проценко.

Он также отметил, что вакцина не является защитой от самого факта инфицирования. Но вакцинация служит подготовкой организма к встрече с вирусом. По его словам, большинство пациентов больницы в Коммунарке составляют непривитые граждане.

Ранее сообщалось, что в России могут появиться две назальные вакцины, основанные на препарате «Спутник V». Одна из них будет выпускаться в виде спрея, а другая — в виде капель. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Общество,Денис Проценко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РИА Ura.ru,
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