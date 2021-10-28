Бессрочный локдаун ввели в первом российском регионе

В Татарстане впервые ввели коронавирусные ограничения без срока их окончания, сообщает ИА DEITA.RU. У большинства регионов режим нерабочих дней (и сопутствующие ограничения по работе общепита, общественных заведений, и т.п.) введен с конца октября и закончится по плану 7 ноября.

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Впрочем, многие эксперты настаивают, что после наступления 7 ноября внеплановые каникулы продлят еще на неделю, если не на несколько.

В Татарстане решили сразу пойти дальше: запрет на ночную работу общепита и другие ограничения в регионе официально будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации.