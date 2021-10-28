В Петербурге ужесточат коронавирусные ограничения

В Санкт-Петербурге с 8 ноября введут ограничения на работу ряда общественных мест. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

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Так с указанного числа предприятия общепита, цирки, кинотеатры, культурные учреждения, аквапарки, зоопарки, катки и аттракционы могут работать до 23:00, говорится в постановлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Отмечается, что в ночное время деятельность этих организаций запрещена.