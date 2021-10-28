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В Петербурге ужесточат коронавирусные ограничения

Lenta.ru
50 минут назад

В Санкт-Петербурге с 8 ноября введут ограничения на работу ряда общественных мест. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

В Петербурге ужесточат коронавирусные ограничения
Фото: ТАССТАСС

Так с указанного числа предприятия общепита, цирки, кинотеатры, культурные учреждения, аквапарки, зоопарки, катки и аттракционы могут работать до 23:00, говорится в постановлении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Отмечается, что в ночное время деятельность этих организаций запрещена.

Ранее Беглов оценил темпы вакцинации от коронавируса горожан. По его словам, суточные показатели за прошлую неделю увеличились вдвое, однако этого все равно недостаточно.

Общество,Александр Беглов,
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