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У 43% россиян выросла рабочая нагрузка после перехода на удаленку

ТАСС
35 минут назад

Рабочая нагрузка увеличилась у 43% россиян после перехода на дистанционный режим работы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

У 43% россиян выросла рабочая нагрузка после перехода на удаленку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По данным опроса "Лаборатории Касперского", у 43% россиян после перехода на удаленный режим работы увеличилась нагрузка, причем у 18% - значительно. Несмотря на это, у 24% к концу дня остается больше сил, чем при работе в офисе", - говорится в исследовании.

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В компании отметили, что 29% опрошенных стали чувствовать себя более комфортно после перехода на удаленный режим, в то время как доля людей, которые испытали дискомфорт из-за оторванности от коллег, довольно значительна: 39% стали больше уставать, а 32% стали чувствовать себя более тревожно.

По данным исследования, 27% россиян перешли на смешанный (частично из дома, частично из офиса) режим работы к середине 2021 года.

"Удаленный формат работы связан с повышенным количеством рисков информационной безопасности, в том числе из-за активного использования так называемых теневых IT - не одобренных компанией сервисов. Вот почему очень важно повышать уровень цифровой грамотности сотрудников и помогать им вырабатывать навыки безопасного поведения в сети", - приводятся в сообщении слова представителя направления Kaspersky Security Awareness Елены Молчановой.

Эксперты "Лаборатории Касперского" рекомендуют организациям, чьи сотрудники работают удаленно, регулярно обновлять все рабочие устройства, программное обеспечение (ПО), приложения и сервисы, строго контролировать использование IT-драйверов, ввести ограничения по скачиванию сторонних приложений, проверить права доступа сотрудников и актуализировать их при необходимости, настроить сотрудникам VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, регулярно проводить тренинги по информационной безопасности, а также установить проверенное защитное ПО для бизнеса.

Опрос "Информационная безопасность бизнеса" проведен "Лабораторией Касперского" в мае - июне 2021 года среди 4 303 специалистов из компаний с более чем 50 сотрудниками из 31 страны, включая Россию.

Общество,Елена Молчанова,Лаборатория Касперского,
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