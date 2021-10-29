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Жена Бориса Щербакова рассказала подробности о его болезни

Газета.Ruиещё 2
12 минут назад

Жена российского актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заявила, что актер мог простудиться у себя на даче. Об этом она сообщила телеканалу "Москва 24".

Жена Бориса Щербакова рассказала подробности о его болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Бронзовой, артист работает в мастерской, где открыто окно, а он был легко одет - это могло стать причиной болезни.

Щербаков сделал прививку от коронавируса, добавила она.

Ранее сообщалось, что Щербакова снова госпитализировали с пневмонией в Москве. В августе Щербаков попадал в больницу с двусторонним воспалением легких. Тест на коронавирус летом был отрицательным. Утверждается, что теперь актер госпитализирован с пневмонией средней степени тяжести и небольшим поражением легких (степень КТ1).

ПЦР-тест артиста на коронавирусную инфекцию пока не готов. Лечение осложняется болезнями сердца и другими сопутствующими заболеваниями. Слухи о том, что Щербаков болен коронавирусом, также появлялись в СМИ в феврале 2021 года.

Тогда в разговоре с "Газетой.Ru" актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо, а положительным у него был только один тест.

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