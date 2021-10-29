Жена Бориса Щербакова рассказала подробности о его болезни

Жена российского актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова заявила, что актер мог простудиться у себя на даче. Об этом она сообщила телеканалу "Москва 24".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Бронзовой, артист работает в мастерской, где открыто окно, а он был легко одет - это могло стать причиной болезни.

Щербаков сделал прививку от коронавируса, добавила она.

Ранее сообщалось, что Щербакова снова госпитализировали с пневмонией в Москве. В августе Щербаков попадал в больницу с двусторонним воспалением легких. Тест на коронавирус летом был отрицательным. Утверждается, что теперь актер госпитализирован с пневмонией средней степени тяжести и небольшим поражением легких (степень КТ1).

ПЦР-тест артиста на коронавирусную инфекцию пока не готов. Лечение осложняется болезнями сердца и другими сопутствующими заболеваниями. Слухи о том, что Щербаков болен коронавирусом, также появлялись в СМИ в феврале 2021 года.