«Рамблер» собрал последние новости о штрафах для россиян, которые прописаны в подготовленной Минюстом новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях впервые появилось наказание водителей штрафом за опасное вождение. Об этом сообщает "Интерфакс".

Уточняется, что за данное нарушение, согласно статье 21.14 проекта Кодекса, налагается штраф в размере 3 тысяч рублей.

Под опасным вождением имеется ввиду неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, заключающихся в отказе уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения.

Сюда также относятся несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала между автомобилями, препятствование обгону, создающее угрозу аварийной ситуации, перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, и резкое торможение.

Согласно новой редакции проекта Кодекса об административных правонарушениях, водитель может быть лишен прав на срок от одного до полутора лет за «систематическое совершение наиболее серьезных нарушений ПДД». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России.

Отмечается, что водитель лишится прав при нарушении ПДД три и более раз в течение года. При этом не будут повышаться штрафы за нарушения ПДД в других ситуациях, кроме управления машиной в состоянии опьянения при перевозке детей до 16 лет.

«В таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (50 000 рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет», — отметили в министерстве.

Владельцев пород собак, которые относятся к потенциально опасным, предупредили о новом штрафе. За выгул такого животного без намордника и поводка россиянам будет грозить штраф. Об этом в четверг, 28 октября, со ссылкой на обновленную редакцию проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ пишет «Интерфакс».

Так, в статье 14.9 нового документа за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

В настоящее время за выгул потенциально опасных собак, к которым в России относятся 12 пород и их метисы, без намордника и поводка не предусмотрена административная ответственность. Речь идет, в частности, об акбашах, американском бандоге, амбульдоге, бразильском бульдоге, бэндоге, волкособах, питбульмастифах и северокавказской собаке.

В марте сенатор Александр Башкин предложил штрафовать россиян, которые выбрасывают домашних питомцев — собак или кошек — на улицу.

Наказание для граждан за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции или скорой помощи может вырасти до 10 тысяч рублей. Информация об увеличении штрафа содержится в новой редакции проекта кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Сейчас ложный вызов спецслужб наказывается штрафом в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей. Свежая редакция КоАП устанавливает новую планку наказания — от 3 до 10 тысяч рублей. Если правонарушителем является ребенок до 16 лет, то санкции будут наложены на его родителей.

По информации агентства «Интерфакс», сейчас в России ежегодно фиксируется около 4 тысяч ложных вызовов.

Минюст подготовил проект нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Ведомство предлагает ввести скидки на штрафы для россиян, которые впервые совершили негрубое административное нарушение, и для тех, кто оплатит штраф за негрубое правонарушение за 20 дней. Ранее скидки за своевременную оплату распространялись лишь на определённые правонарушения.

В пресс-службе Минюста уточнили РИА «Новостям», что размер штрафа для россиянина, который впервые совершил негрубое нарушение и признал вину, составит треть минимального размера. Скидка для тех, кто вовремя оплатит штраф, составит 50%, добавили в ведомстве.

Тех, кто впервые нарушил закон, но его дело относится к разряду грубых или негрубых с отягчающими обстоятельствами, в Минюсте предложили штрафовать максимум на среднюю сумму, предусмотренную статьёй.

«В проекте КоАП вводится запрет на суммирование административных штрафов при одновременном выявлении нескольких однородных правонарушений, в том числе при проведении контрольных (надзорных) мероприятий», — сообщили представители ведомства.

Представители Минюста отметили, что после согласования законопроекты окончательно доработают, а затем новый КоАП представят для одобрения на заседание рабочей группы. Позже законы из него добавят на официальный сайт проектов нормативных правовых актов.

Подготовленная Минюстом России новая редакция проекта КоАП предполагает сохранение действующих размеров штрафов и снижение штрафной нагрузки для граждан и бизнеса за счет замены штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение. Об этом ТАСС сообщили в Минюсте.

"При подготовке особенной части [где перечисляются составы административных правонарушений и санкции за них] проекта КоАП разработчиками был принят подход, согласно которому при наличии разногласий в санкциях статей особенной части проекта КоАП сохраняются размеры административных штрафов и иные виды административных наказаний, предусмотренные действующим Кодексом РФ об административных правонарушениях", - сообщили в Минюсте.

Применение данного подхода позволило не допускать увеличения штрафной нагрузки на бизнес, а с учетом новелл общей части КоАП и проекта Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях снизить ее, сообщили в Минюсте. В проекте нового КоАП на 50% по сравнению с действующим КоАП увеличено количество составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначено предупреждение.

Как отметили в Минюсте, проект КоАП распространяет механизм замены административного штрафа предупреждением на всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также их работников, при назначении административного наказания за административные правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Данное правило будет действовать в тех случаях, когда административное правонарушение совершено впервые, не относится к категории грубых и при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Грубые нарушения

В Минюсте подчеркнули, что одной из основных задач разработки проекта КоАП является трансформация института административной ответственности из карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, соразмерного совершенному правонарушению, с учетом риск-ориентированного подхода и акцента на профилактику и предупреждение административных правонарушений. На это направлены многие новеллы, включенные в проект в ходе последнего этапа доработки.

В проекте КоАП для обеспечения риск-ориентированного подхода к назначению административного наказания выделена категория грубых административных правонарушений, к которым отнесены наиболее опасные правонарушения, в частности нарушения норм законодательства о противодействии экстремизму, о противодействии коррупции, административные правонарушения, совершение которых создало угрозу причинения или причинило вред жизни и здоровью человека.

В отношении грубых правонарушений сохраняется действующее правовое регулирование в части назначения административных наказаний и привлечения к административной ответственности.

К лицам, совершившим административные правонарушения, не считающиеся грубыми, будет применяться более мягкий режим ответственности - обязательная замена штрафа предупреждением за впервые совершенное правонарушение, возможность уплатить штраф в размере половины от наложенного (аналог 50% скидки на штраф, уплачиваемый в настоящее время, например за нарушения в области дорожного движения), возможность уплаты административного штрафа в размере одной третьей минимального размера санкции лицом, не оспаривающим наличие события административного правонарушения и свою виновность в его совершении.

Кроме того, за впервые совершенное правонарушение, не являющееся грубым, не могут быть назначены наиболее строгие административные наказания (дисквалификация, конфискация, лишение специального права, предоставленного физическому лицу, административный арест).

Даже если административное правонарушение формально относится к грубым, то с учетом фактических обстоятельств суд, орган, должностное лицо при наличии смягчающих обстоятельств, смягчающих и при отсутствии обстоятельств, отягчающих административную ответственность, вправе не признать совершенное административное правонарушение грубым и применить к лицу более мягкий режим ответственности (в том числе назначить предупреждение). "Таким образом, введение категории грубых правонарушений преследует цель снижения штрафной нагрузки на граждан и бизнес без ущерба для сферы общественной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан, законных интересов предпринимателей и не приведет к ужесточению правового регулирования", - подчеркнули в Минюсте.