Умер судья-мем с НТВ Валерий Степанов

В Москве скончался Валерий Степанов — судья из программы «Суд присяжных» на НТВ. Об этом сообщил его коллегам по шоу Рубен Маркарьян в Facebook. Степанов скончался от последствий коронавируса.

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Он отметил, что последними словами Валерия Степанова накануне смерти были: «Побеждаю Ковид!» «Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…» — написал Маркарьян.