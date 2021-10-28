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Умер судья-мем с НТВ Валерий Степанов

Ura.Ruиещё 10
53 минуты назад

В Москве скончался Валерий Степанов — судья из программы «Суд присяжных» на НТВ. Об этом сообщил его коллегам по шоу Рубен Маркарьян в Facebook. Степанов скончался от последствий коронавируса.

Умер судья-мем с НТВ Валерий Степанов
Фото: кадр видеокадр видео

Он отметил, что последними словами Валерия Степанова накануне смерти были: «Побеждаю Ковид!» «Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…» — написал Маркарьян.

Адвокат Валерий Степанов успел даже стать мемом. В интернете широко расходились картинки, объединенные общим слоганом: «Полностью оправдан». Степанову было 66 лет, сообщает telegram-канал НТВ.

Общество,Валерий Степанов,НТВ,
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