Куда в Москве нельзя попасть в нерабочие дни

В России начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября включительно. Столица не стала исключением и тоже ввела свои ограничительные меры. О том что будет открыто, а от чего москвичам придется временно отказаться, рассказывает "Рамблер".
1. Рестораны, бары, клубы и иные заведения общепита;
2. Торговые центры, непродуктивные магазины;
3. Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны;
4. Химчистки, автомастерские и иные предприятия сферы услуг;
5. ЗАГСы и многофункциональные центры;
6. Стоматологии (кроме экстренных и неотложных случаев);
7. Школы (для школьников объявлены каникулы).
1. В продуктовые магазины, аптеки и магазины, в которых где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от общего числа товаров;
2. В медицинские организации, в том числе частные;
3. В театры и музеи (при наличии QR-кода);
4. В парки и зоопарки с вольерами на открытом воздухе, а также детские площадки;
5. В пункты вакцинации и сдачи ПЦР-тестов.
Напомним, Владимир Путин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы. Эта мера была предпринята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Ранее стало известно, что объявленные нерабочие дни привели к резкому росту популярности курортов Турции и Египта.
В свою очередь доктор Александр Мясников неожиданно заступился за россиян, которые решили провести нерабочие дни в теплых странах. Врач отметил, что не видит в этом ничего плохого.