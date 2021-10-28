Куда в Москве нельзя попасть в нерабочие дни

В России начались нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября включительно. Столица не стала исключением и тоже ввела свои ограничительные меры. О том что будет открыто, а от чего москвичам придется временно отказаться, рассказывает "Рамблер".

Что посетить не получится

1. Рестораны, бары, клубы и иные заведения общепита;

2. Торговые центры, непродуктивные магазины;

3. Салоны красоты, косметические, спа- и массажные салоны, солярии, бани и сауны, спортивные комплексы, фитнес-клубы и бассейны;

4. Химчистки, автомастерские и иные предприятия сферы услуг;

5. ЗАГСы и многофункциональные центры;

6. Стоматологии (кроме экстренных и неотложных случаев);

7. Школы (для школьников объявлены каникулы).

Куда можно сходить

1. В продуктовые магазины, аптеки и магазины, в которых где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от общего числа товаров;

2. В медицинские организации, в том числе частные;

3. В театры и музеи (при наличии QR-кода);

4. В парки и зоопарки с вольерами на открытом воздухе, а также детские площадки;

5. В пункты вакцинации и сдачи ПЦР-тестов.

Напомним, Владимир Путин объявил нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы. Эта мера была предпринята для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что объявленные нерабочие дни привели к резкому росту популярности курортов Турции и Египта.