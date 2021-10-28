В России планируют построить 1,3 тысячи школ за три года

В ближайшие три года планируется построить 1,3 тысячи школ и отремонтировать более 4,5 тысячи, сказал глава Минфина Антон Силуанов во время обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.
По словам Силуанова, одна из национальных целей России — развитие возможностей для самореализации талантов. По поручению президента из бюджета выделят ресурсы на среднее образование, ремонт образовательных учреждений, образовательный процесс в школах.
«На трехлетку предусмотрено ежегодно 67 миллиардов рублей на эти цели. Такой ресурс даст возможность отремонтировать более 4,5 тысячи школ», — сказал он.
Кроме того, 500 миллиардов рублей предусмотрено на строительство новых школ до 2024 года, 1,3 тысячи школ будут построены, сообщил Силуанов.
Он также отметил, что планируется направить средства на повышение качества высшего образования. Перед Россией стоит задача войти в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования и объёму научных исследований.