В России планируют построить 1,3 тысячи школ за три года

В ближайшие три года планируется построить 1,3 тысячи школ и отремонтировать более 4,5 тысячи, сказал глава Минфина Антон Силуанов во время обсуждения в Госдуме проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы.

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По словам Силуанова, одна из национальных целей России — развитие возможностей для самореализации талантов. По поручению президента из бюджета выделят ресурсы на среднее образование, ремонт образовательных учреждений, образовательный процесс в школах.

«На трехлетку предусмотрено ежегодно 67 миллиардов рублей на эти цели. Такой ресурс даст возможность отремонтировать более 4,5 тысячи школ», — сказал он.

Кроме того, 500 миллиардов рублей предусмотрено на строительство новых школ до 2024 года, 1,3 тысячи школ будут построены, сообщил Силуанов.