Пока вы в маске: россиянам предрекли волну детского коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Пульмонолог Алиева: в России может случиться волна детского коронавируса

В России учащаются случаи тяжелого течения COVID-19 среди детей, если тенденция продолжится, то может случиться новая волна детского коронавируса. Рост заболеваемости предрекла пульмонолог и заместитель главного врача ДГКБ №1 Татьяна Алиева, сообщает 74.ru. По ее словам, взрослое население идет к коллективному иммунитету, потому что часть россиян вакцинируется, а часть заболевает COVID-19. Врач подчеркнула, что это дает надежду на управление пандемией. «Но если коронавирус перекинется на детскую популяцию, если дети начнут болеть так же тяжело, — а тенденция видна — то мы можем получить новую волну», — заявила Алиева. При этом она подчеркнула, что такого может и не произойти, так как коллективный иммунитет взрослых помешает распространению коронавируса.

В Москве и Подмосковье начались нерабочие дни

В Москве начался период нерабочих дней, который продлится до 7 ноября. Дополнительные выходные объявлены указом мэра Сергея Собянина из-за ухудшения в городе ситуации с распространением коронавируса, сообщается на официальном сайте столичной мэрии. В столице будут закрыты большинство организаций, за исключением тех, которые обеспечивают работу инфраструктуры, а также компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений. При этом на рабочем месте разрешено оставаться сотрудникам, которые заняты в охране и содержании предприятий, а также в безостановочном производстве. К последнему, например, относится начисление и выплата зарплаты.

Медицинский советник объяснил упрямством нежелание россиян прививаться от COVID-19

Для увеличения темпов вакцинации необходимы более жёсткие меры. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Национального общества промышленной медицины, руководитель медицинской службы компании Schlumberger в России Алексей Яковлев. По его словам, у нежелающих прививаться нет достойных аргументов против вакцинации. «Ментальностью нашей объясняю [нежелание вакцинироваться — прим. ГМ]. Разговаривая со своими пациентами, с друзьями, с близкими, я понимаю, что никаких рациональных доводов они не приводят. Это российское какое-то упрямство. Большинство людей, которые не прививаются, понимают, как работает вакцина, не боятся их. Но либо они уверены в собственном иммунитете. Например, молодые говорят, что лучше переболеют. Либо совсем из упрямства. Такая психология», - сказал он.

В России перезапустят госкампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19

В России решили перезапустить кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19. Об этом стало известно газете «Коммерсант» от источников, близких к российским властям. По словам источника газеты, пока у российских властей единой концепции в этом вопросе нет, однако озабоченность темой высокая. Ранее пропагандой вакцинации занималась АНО «Национальные приоритеты», но власти пришли к выводу о недостаточной эффективности работы. Говоря о главной недоработке предыдущей кампании, упоминается акцентирование на Москве и недостаточная пропаганда вакцинации от COVID-19 в других регионах России. Этот момент планируют исправить.

В Роспотребнадзоре предупредили о риске облысения из-за коронавируса