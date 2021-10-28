В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 83.05
Войти в почту

Новой Москве пророчат участь Бирюлево

Елена Прошина
31 минуту назад

Жители Коммунарки Новой Москвы организовали группы самообороны от мигрантов. Они провожают возвращающихся вечером с работы женщин до дома, а также планируют патрулировать улицы, сообщает «Свободная пресса». Это напоминает конфликт с мигрантами в Бирюлево в октябре 2013 года. Тогда местные жители начали проводить стихийные митинги, к которым присоединились футбольные фанаты и националисты.

Новой Москве пророчат участь Бирюлево
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам местных жителей, в темное время суток по улицам страшно ходить из-за поведения мигрантов. Сообщается, что по окончании рабочего дня приезжие собираются большими компаниями, выпивают и пристают к женщинам.

«В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они [мигранты] ходят группами, еще и в нетрезвом состоянии», — поделилась одна из жительниц коммунарки.

Как рассказал глава Сосенского поселения Новой Москвы Кирилл Бармашев, что последние полтора месяца было совершено изнасилование и две аналогичные попытки, заявления поданы в полицию. Однако, местные жители жаловались, что местные правоохранительные органы и силовые структуры бездействуют.

Ситуация поменялась только тогда, когда начали формироваться отряды самообороны.

27 октября стало известно, что сотрудники полиции начали проводить рейды против нелегальной миграции в Новой Москве.

"В районе ЖК "Испанские кварталы" в Прокшине и близлежащих населенных пунктах полиция проводит рейд против нелегальной миграции. Это связано с жалобами жителей, поступавшими в последнее время", - заявил источник ТАСС.

Ранее в 2013 году подобным образом самоорганизовывались для защиты от мигрантов жители Бирюлево. Тогда это привело к погромам, акциям националистов, а также столкновениям с силовиками.

Общество,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители