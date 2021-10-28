Новой Москве пророчат участь Бирюлево

Жители Коммунарки Новой Москвы организовали группы самообороны от мигрантов. Они провожают возвращающихся вечером с работы женщин до дома, а также планируют патрулировать улицы, сообщает «Свободная пресса». Это напоминает конфликт с мигрантами в Бирюлево в октябре 2013 года. Тогда местные жители начали проводить стихийные митинги, к которым присоединились футбольные фанаты и националисты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам местных жителей, в темное время суток по улицам страшно ходить из-за поведения мигрантов. Сообщается, что по окончании рабочего дня приезжие собираются большими компаниями, выпивают и пристают к женщинам.

«В вечернее время боимся выйти на улицу, помимо того, что они [мигранты] ходят группами, еще и в нетрезвом состоянии», — поделилась одна из жительниц коммунарки.

Как рассказал глава Сосенского поселения Новой Москвы Кирилл Бармашев, что последние полтора месяца было совершено изнасилование и две аналогичные попытки, заявления поданы в полицию. Однако, местные жители жаловались, что местные правоохранительные органы и силовые структуры бездействуют.

Ситуация поменялась только тогда, когда начали формироваться отряды самообороны.

27 октября стало известно, что сотрудники полиции начали проводить рейды против нелегальной миграции в Новой Москве.

"В районе ЖК "Испанские кварталы" в Прокшине и близлежащих населенных пунктах полиция проводит рейд против нелегальной миграции. Это связано с жалобами жителей, поступавшими в последнее время", - заявил источник ТАСС.