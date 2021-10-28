Назван стопроцентный способ защиты от COVID-19

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - пояснил он.