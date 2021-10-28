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Назван стопроцентный способ защиты от COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад

Вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата станут 100% защитой от коронавируса. Об этом РИА Новости заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее сообщалось, что ученые из центра имени Гамалеи готовы приступить к клиническим исследованиям назальной вакцины от COVID-19. Речь идет о втором компоненте препарата «Спутник V», распыляемом в нос при помощи специального шприца с насадкой. Вакцина возможно будет зарегистрирована в 2022 году.

По словам Александра Гинцбурга, вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата должны обеспечить полную защиту от заражения коронавирусом.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», - пояснил он.

Он также отметил, что благодаря такой вакцинации будет создан «независимый барьер», препятствующий проникновению вируса.

«Спутник V» - это первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России. Вакцина зарегистрирована в 70 странах, общее население которых составляет около 4 миллиардов человек.

Общество,Видео,Александр Гинцбург,Министерство обороны,РИА Новости,
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