В России появится первая бесковидная территория

Генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона заявил, что полуостров может стать первой COVID-Free территорией России благодаря массовому экспресс-тестированию. Об этом пишет РИА Новости.
«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой COVID-Free территорией», - подчеркнул он.
В эфире «Крым 24» генеральный директор Корпорации развития Республики Крым напомнил, что в октябре этого года было подписано соглашение о локализации на полуострове производства экспресс-тестов на COVID-19, эффективность которых составит 98%. Благодаря заводу в Симферополе на полуострове рассчитывают еще до нового года наладить постоянный выпуск необходимого количества тестов.
«Этот завод обеспечит первичную потребность республики по экспресс-тестам. До нового года мы уже начнем использовать экспресс-тесты крымского производства, и в течение года произойдет расширение мощностей», - пояснил Дмитрий Ворона.
С 25 октября в Крыму ввели дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно лишь при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, а также при отрицательном ПЦР-тесте. Такие же правила введены для посещения ресторанов, столовых, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и других учреждений. Кроме того, введена самоизоляция для людей старше 65 лет.
С 30 октября по 7 ноября на въездах в Севастополь появятся блокпосты с целью предотвратить массовый наплыв туристов в нерабочие дни. Контрольно-пропускные пункты развернут на автовокзале и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трех ведущих в город дорогах. Из-за напряженной ситуации с COVID-19 туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, а также медотводом от вакцинации вместе с отрицательным ПЦР-тестом.