В России появится первая бесковидная территория

Генеральный директор Корпорации развития Крыма Дмитрий Ворона заявил, что полуостров может стать первой COVID-Free территорией России благодаря массовому экспресс-тестированию. Об этом пишет РИА Новости.

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«Новый подход позволит убедить людей двигаться к нам без оглядки и в том, что наша территория абсолютно безопасна. Так мы сможем стать первой COVID-Free территорией», - подчеркнул он.

В эфире «Крым 24» генеральный директор Корпорации развития Республики Крым напомнил, что в октябре этого года было подписано соглашение о локализации на полуострове производства экспресс-тестов на COVID-19, эффективность которых составит 98%. Благодаря заводу в Симферополе на полуострове рассчитывают еще до нового года наладить постоянный выпуск необходимого количества тестов.

«Этот завод обеспечит первичную потребность республики по экспресс-тестам. До нового года мы уже начнем использовать экспресс-тесты крымского производства, и в течение года произойдет расширение мощностей», - пояснил Дмитрий Ворона.

С 25 октября в Крыму ввели дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно лишь при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, а также при отрицательном ПЦР-тесте. Такие же правила введены для посещения ресторанов, столовых, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и других учреждений. Кроме того, введена самоизоляция для людей старше 65 лет.