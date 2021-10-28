Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Украины должны отказаться от коллекции скифского золота. Об этом она сообщила РИА "Новости".

По ее словам, только Крым может претендовать на эти артефакты, так как именно там были найдены экспонаты коллекции.

Гридчина добавила, что радость киевских властей по поводу решения амстердамского суда похожа на "торжество воров и чернокопателей".

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014-го, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.

Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.