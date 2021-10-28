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В Крыму призвали Украину отказаться от коллекции скифского золота

Газета.Ru
34 минуты назад

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что власти Украины должны отказаться от коллекции скифского золота. Об этом она сообщила РИА "Новости".

По ее словам, только Крым может претендовать на эти артефакты, так как именно там были найдены экспонаты коллекции.

Гридчина добавила, что радость киевских властей по поводу решения амстердамского суда похожа на "торжество воров и чернокопателей".

Коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014-го, она состоит из 2 тыс. артефактов и поступила из четырех музеев Крыма.

Когда в марте 2014 года Крым воссоединился с Россией, музей решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения суда.

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Окружной суд Амстердама еще в 2016 году постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию. В 2019-м было принято промежуточное решение, в котором судом установлено, что конвенция ЮНЕСКО 1970, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к этому делу. Амстердамский апелляционный суд 26 октября постановил передать "скифское золото" Украине.

Общество,Видео,ЮНЕСКО,РИА Новости,
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