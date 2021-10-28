"Не особо тупые": нежелание россиян прививаться объяснили

Для увеличения темпов вакцинации необходимы более жёсткие меры.
Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Национального общества промышленной медицины, руководитель медицинской службы компании Schlumberger в России Алексей Яковлев.
По его словам, у нежелающих прививаться нет достойных аргументов против вакцинации.
«Ментальностью нашей объясняю [нежелание вакцинироваться — прим. ГМ]. Разговаривая со своими пациентами, с друзьями, с близкими, я понимаю, что никаких рациональных доводов они не приводят. Это российское какое-то упрямство. Большинство людей, которые не прививаются, понимают, как работает вакцина, не боятся их. Но либо они уверены в собственном иммунитете. Например, молодые говорят, что лучше переболеют. Либо совсем из упрямства. Такая психология».
Яковлев привёл в пример европейские страны. Он отметил, что за границей более серьёзные ограничения из-за коронавируса, чем в России, благодаря чему граждане там прививаются активнее.
«В большинстве демократических, свободолюбивых держав давным-давно ужесточены по этому поводу вещи. Людей массово принуждают вакцинироваться. Где-то задабривают деньгами, где-то после длительных локдаунов по несколько месяцев люди под страхом огромных штрафов побежали вакцинироваться. У нас всё свободненько, никто никого не напрягает, поэтому люди так себя ведут. Я не думаю, что россияне особо тупые какие-то. Я думаю, везде люди такие, просто в демократических державах пошли по-другому. Они понимают, что надо защищать более сознательных граждан, которые привились, и разгружать здравоохранение. Поэтому нам тоже нужно не то, чтобы обязать, а вводить QR-коды пожёстче. Когда людей принуждают, они идут и особо не возмущаются».
Александр Гинцбург назвал стопроцентный способ защиты от COVID-19. По словам главы центра им. Гамалеи, это вакцинация «Спутником V» и последующая ревакцинация назальной формой препарата.
«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать во время клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетов на уровне входных ворот», — сказал учёный, сообщает РИА Новости.