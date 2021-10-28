"Не особо тупые": нежелание россиян прививаться объяснили

«В большинстве демократических, свободолюбивых держав давным-давно ужесточены по этому поводу вещи. Людей массово принуждают вакцинироваться. Где-то задабривают деньгами, где-то после длительных локдаунов по несколько месяцев люди под страхом огромных штрафов побежали вакцинироваться. У нас всё свободненько, никто никого не напрягает, поэтому люди так себя ведут. Я не думаю, что россияне особо тупые какие-то. Я думаю, везде люди такие, просто в демократических державах пошли по-другому. Они понимают, что надо защищать более сознательных граждан, которые привились, и разгружать здравоохранение. Поэтому нам тоже нужно не то, чтобы обязать, а вводить QR-коды пожёстче. Когда людей принуждают, они идут и особо не возмущаются».