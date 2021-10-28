В мандаринах из Турции нашли опасные вещества

Ранее кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать развитие рака. В случае жарки мяса или овощей на подсолнечном масле важно, чтобы оно не использовалось несколько раз. Врач рекомендовал исключить из рациона спиртные напитки, потому что это тоже может увеличить риск развития некоторых видов онкологии. Он добавил, что диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара. Эти продукты не считаются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы.