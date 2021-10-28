В мандаринах из Турции нашли опасные вещества

Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов с 29 октября из-за опустимого уровня пестицида хлорпирифос.
Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
«В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень», – говорится в сообщении.
Сейчас ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Опасные вещества в цитрусовых из Турции обнаружили специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Ранее кандидат медицинских наук, онколог-хирург Михаил Маснянкин рассказал о продуктах, которые могут спровоцировать развитие рака. В случае жарки мяса или овощей на подсолнечном масле важно, чтобы оно не использовалось несколько раз. Врач рекомендовал исключить из рациона спиртные напитки, потому что это тоже может увеличить риск развития некоторых видов онкологии. Он добавил, что диета здорового человека не должна содержать обилия жиров, калорий и сахара. Эти продукты не считаются канцерогенными, но могут вызывать другие патологии, особенно эндокринной системы.