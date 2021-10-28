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Мясников: антиваксеры обнаглели от безнаказанности

Елена Прошина
32 минуты назад

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, выступающих против вакцинации, и назвал их «обнаглевшими от безнаказанности». Пост с соответствующими словами он выложил на своем официальном Telegram-канале.

Мясников: антиваксеры обнаглели от безнаказанности
Фото: drmyasnikov/facebook.comdrmyasnikov/facebook.com

Поводом для недовольства телеведущего стала заявка в суд от противников прививок от COVID-19 за агитацию в поддержку иммунизации населения. Как пишет Мясников, антипрививочников нужно остановить. Он уверен, что их риторика представляет опасность для здоровья граждан, и в связи с этим любые их публикации должны быть объявлены недопустимыми.

Мясников отметил, что государство не снимает с себя ответственности, призывая граждан к обязательной вакцинации. Он объяснил, что власти предоставляют полную материальную помощь для граждан, когда случаются редкие, но реальные проявления побочных эффектов от вакцины. Мясников уверяет, что у любых вакцин есть серьезные побочные эффекты с частотой проявления примерно 1:1000000.

Также телеведущий написал, кому по его мнению нужно ставить вакцину в первую очередь. Это люди старше 60 лет, люди старше 50 лет с хроническими заболеваниями, подростки и молодые люди с зависимостями или хроническими заболеваниями, а также беременные при наличии факторов риска.

Общество,Александр Мясников,
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