Мясников: антиваксеры обнаглели от безнаказанности

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, выступающих против вакцинации, и назвал их «обнаглевшими от безнаказанности». Пост с соответствующими словами он выложил на своем официальном Telegram-канале.

Фото: drmyasnikov/facebook.com drmyasnikov/facebook.com

Поводом для недовольства телеведущего стала заявка в суд от противников прививок от COVID-19 за агитацию в поддержку иммунизации населения. Как пишет Мясников, антипрививочников нужно остановить. Он уверен, что их риторика представляет опасность для здоровья граждан, и в связи с этим любые их публикации должны быть объявлены недопустимыми.

Мясников отметил, что государство не снимает с себя ответственности, призывая граждан к обязательной вакцинации. Он объяснил, что власти предоставляют полную материальную помощь для граждан, когда случаются редкие, но реальные проявления побочных эффектов от вакцины. Мясников уверяет, что у любых вакцин есть серьезные побочные эффекты с частотой проявления примерно 1:1000000.