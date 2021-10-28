Мясников: антиваксеры обнаглели от безнаказанности

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал людей, выступающих против вакцинации, и назвал их «обнаглевшими от безнаказанности». Пост с соответствующими словами он выложил на своем официальном Telegram-канале.
Поводом для недовольства телеведущего стала заявка в суд от противников прививок от COVID-19 за агитацию в поддержку иммунизации населения. Как пишет Мясников, антипрививочников нужно остановить. Он уверен, что их риторика представляет опасность для здоровья граждан, и в связи с этим любые их публикации должны быть объявлены недопустимыми.
Мясников отметил, что государство не снимает с себя ответственности, призывая граждан к обязательной вакцинации. Он объяснил, что власти предоставляют полную материальную помощь для граждан, когда случаются редкие, но реальные проявления побочных эффектов от вакцины. Мясников уверяет, что у любых вакцин есть серьезные побочные эффекты с частотой проявления примерно 1:1000000.
Также телеведущий написал, кому по его мнению нужно ставить вакцину в первую очередь. Это люди старше 60 лет, люди старше 50 лет с хроническими заболеваниями, подростки и молодые люди с зависимостями или хроническими заболеваниями, а также беременные при наличии факторов риска.