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Если заболел после прививки от COVID-19: Малышева подсказала, что делать

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, что стоит предпринять гражданам, которые поставили себе первую дозу вакцины от COVID-19, а потом заболели. Она утверждает, что не все нуждаются в повторной вакцинации. Об этом Малышева написала на своей странице в Instagram.

Если заболел после прививки от COVID-19: Малышева объяснила, что делать
Фото: ТАССТАСС

Она напомнила, что иммунитет человека после введения первой дозы вакцины только начнет формироваться. Защитить хозяина от вируса он сможет только через месяц. Полная защита от COVID-19 сформируется после второй инъекции примерно через 2-3 недели. Малышева обратила внимание на то, что в этот период люди беззащитны перед COVID-19 и могут им заболеть.

Далее телеведущая рассказала, что стоит предпринять в таком случае. Если человек поставил вакцину от COVID-19 и через 1-3 недели заболел им, то в организме эта инфекция сработает как вторая прививка. Поэтому необходимость делать вторую инъекцию отпадает.

Малышева рекомендует спустя полгода после перенесенного COVID-19 сдать анализ на наличие антител. На основе полученных результатов следует решить, нужна ли пациенту ревакцинация или нет.

Ранее в Москве и Подмосковье стартовали нерабочие дни, введенные по указу президента России Владимира Путина в связи со сложной ситуацией с COVID-19. Свою работу приостановили рестораны, кафе, развлекательные заведения, магазины одежды, фитнес-клубы, библиотеки и многие другие заведения.

Общество,COVID-19,Елена Малышева,Владимир Путин,
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