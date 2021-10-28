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В Госдуме оценили принуждение россиян к вакцинации от COVID-19

Lenta.ru
1 час назад

Первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Федот Тумусов дал оценку случаям принуждения россиян к вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме оценили принуждение россиян к вакцинации от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

По словам депутата, нужно стимулировать граждан к вакцинации естественным путем, в том числе, финансово. Принуждение сотрудников некоторых компаний к введению препарата под угрозой увольнения является незаконным, считает он.

«Понятно, что бизнес заинтересован в работе, потому что, когда вводят выходные и все закрывают, они теряют не только прибыль, но и вообще терпят огромные убытки. И в этом смысле их можно понять. Лично я сторонник добровольной вакцинации. При этом нужно стимулировать людей, в первую очередь материально, чтобы они вакцинировались», — заключил Тумусов.

Ранее Тумусов заявил, что привившимся от коронавируса россиянам нужно давать денежные премии, поскольку все другие методы поощрения исчерпаны. Сумму выплаты нужно определить в зависимости от региона. По задумке Тумусова, она не должна быть маленькой.

«Каждый день число умирающих и заболевших COVID-19 растет — налицо четвертая волна. Если премии будет давать работодатель, то он может определить, насколько это будет его работникам интересно», — пояснил депутат.

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