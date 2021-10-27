У кого из переболевших COVID дольше всего сохраняется иммунитет

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что у людей, которые перенесли коронавирус в средней степени тяжести, но клинически выражено, иммунитет держится относительно продолжительный период, пишет ТАСС.
«Такие люди формируют иммунитет, и в принципе их иммунитет более продолжительный, более выраженный. Люди, которые болеют симптоматично, у них, к сожалению, иммунитет очень быстро вымывается», - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.
Эксперт также отметил, что люди, которые болели очень тяжело, очень часто повторно заболевают снова тяжело.
«Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть. 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально", - уточнил Гущин.
В мире за все время пандемии коронавирусом заразились около 244,6 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России в настоящее время зарегистрирован 8 352 601 случай заражения, умерли 233 898, выздоровели 7 242 735 человек.