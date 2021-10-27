У кого из переболевших COVID дольше всего сохраняется иммунитет

«Такие люди формируют иммунитет, и в принципе их иммунитет более продолжительный, более выраженный. Люди, которые болеют симптоматично, у них, к сожалению, иммунитет очень быстро вымывается», - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.