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У кого из переболевших COVID дольше всего сохраняется иммунитет

Елена Прошина
1 час назад

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что у людей, которые перенесли коронавирус в средней степени тяжести, но клинически выражено, иммунитет держится относительно продолжительный период, пишет ТАСС.

У кого из переболевших COVID дольше всего сохраняется иммунитет
Фото: ТАССТАСС

«Такие люди формируют иммунитет, и в принципе их иммунитет более продолжительный, более выраженный. Люди, которые болеют симптоматично, у них, к сожалению, иммунитет очень быстро вымывается», - сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберемся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией #МыВместе.

Эксперт также отметил, что люди, которые болели очень тяжело, очень часто повторно заболевают снова тяжело.

«Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть. 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально", - уточнил Гущин.

В мире за все время пандемии коронавирусом заразились около 244,6 млн человек, более 4,9 млн умерли. В России в настоящее время зарегистрирован 8 352 601 случай заражения, умерли 233 898, выздоровели 7 242 735 человек.

Общество,Владимир Гущин,ИТАР-ТАСС,
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