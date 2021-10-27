Рассадник дерьма: Газманов призвал закрыть Ельцин-центр

«Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню», — высказался певец и выразил надежду, что «умные люди» его поймут.