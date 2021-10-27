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Олег Газманов призвал закрыть Ельцин-центр

Lenta.ru
44 минуты назад

Российский певец Олег Газманов призвал закрыть культурно-образовательный Ельцин-центр в Екатеринбурге. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

Рассадник дерьма: Газманов призвал закрыть Ельцин-центр
Фото: ТАССТАСС

«Я бы закрыл Ельцин-центр, 100 процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова!» — пояснил артист.

Собеседник издания также похвалил своего коллегу, экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который публично раскритиковал учреждение. Газманов заметил, что Самойлова поддержало множество людей.

«Очень многие сейчас не понимают, чем живет народ. Ребята, але, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! Мы хотим сплотиться вокруг красивых благородных идей, а нас дергают на всякую фигню», — высказался певец и выразил надежду, что «умные люди» его поймут.

Конфликт между Самойловым и Ельцин-центром произошел 23 октября — артист прямо на сцене площадки в рамках фестиваля Ural Music Night заявил, что там «много борзой тупорылой либеральной хурни». Позднее представители мероприятия принесли извинения за слова Самойлова, назвав их «абсолютно неуместными».

«Ельцин Центр» о Самойлове: «Пришел в гости, нагадил»

Ельцин-центр в свою очередь пригрозил прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля и понаделись «никогда более не видеть господина Самойлова» в стенах своего учреждения. При этом многие рок-музыканты выразили экс-фронтмену «Агаты Кристи» поддержку.
Общество,Олег Газманов,Вадим Самойлов,Ельцин-центр,Комсомольская правда,
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