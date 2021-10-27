«Увидим столпотворение»: политолог о Крыме в период нерабочих дней

«Конечно, такие опасения есть. Более того, судя по информации СМИ, сегодня мы фиксируем рост желающих приехать в регион. Однако QR-коды (ранее крымские власти обязали гостиницы заселять гостей только после предъявления отрицательного теста или QR-кода - прим. ред), как мне кажется, сдерживают туристические потоки. Тем не менее как бы ни призывали местные власти, даже на уровне самих крымчан - во время этих нерабочих дней мы увидим столпотворение на природе, в общественных местах. Нет механизмов, которые бы предотвратили это столпотворение... Жесткий карантин, на мой взгляд, сегодня не подействует. Потому что слишком долго длится ситуация с новой коронавирусной инфекцией, люди во многом привыкли к новой реальности. Различного рода ограничительные меры теперь уже всегда будут носить фрагментарный характер», - заявил специалист.