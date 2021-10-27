«Увидим столпотворение»: политолог о Крыме в период нерабочих дней

Решение властей Крыма не вводить локдаун на полуострове продиктовано их желанием поддержать местных предпринимателей. При этом в период нерабочих дней в регионе будет «столпотворение», поскольку на сегодняшний день не существует механизмов, способных заставить людей оставаться дома. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
«За этим решением стоят размышления на тему поддержки представителей малого и среднего бизнеса, которым сегодня, откровенно говоря, непросто. Как мне кажется, сегодня в Крыму, вводя те или иные ограничительные антиковидные меры, в первую очередь, думают о предпринимателях, на которых в связи со всем известными событиями легла невероятная нагрузка и которые вынуждены приспосабливаться к новым реалиям нашей жизни. Поэтому на данный момент такие решения преимущественно продиктованы не заботой о туристах, а заботой о предпринимателях. Тем более о туристах следует говорить ближе к Новому году, когда в Крым приезжают на новогодние каникулы», - сказал Мезюхо.
Вместе с тем политолог ответил на вопрос о том, существуют ли опасения, что россияне массово направятся на полуостров в период нерабочих дней, что ухудшит эпидемиологическую ситуацию на полуострове.
«Конечно, такие опасения есть. Более того, судя по информации СМИ, сегодня мы фиксируем рост желающих приехать в регион. Однако QR-коды (ранее крымские власти обязали гостиницы заселять гостей только после предъявления отрицательного теста или QR-кода - прим. ред), как мне кажется, сдерживают туристические потоки. Тем не менее как бы ни призывали местные власти, даже на уровне самих крымчан - во время этих нерабочих дней мы увидим столпотворение на природе, в общественных местах. Нет механизмов, которые бы предотвратили это столпотворение... Жесткий карантин, на мой взгляд, сегодня не подействует. Потому что слишком долго длится ситуация с новой коронавирусной инфекцией, люди во многом привыкли к новой реальности. Различного рода ограничительные меры теперь уже всегда будут носить фрагментарный характер», - заявил специалист.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии планов вводить в регионе полный локдаун и организовывать блокпосты на въездах в Крым. Вместе с тем Аксенов обратился в Минтранс РФ с просьбой не вводить дополнительные рейсы в республику в период нерабочих дней.
Помимо этого, власти Крыма ввели обязательные QR-коды для заселения в отели и санатории, ограничения также коснутся посещения баров и кафе, соответствующие поправки были внесены в указ главы республики о повышенной готовности.