Лавров предупредил о замаскированных под беженцев террористах

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что под видом беженцев в соседние с Афганистаном страны пытаются проникнуть террористы. Об этом сообщает РИА Новости.

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На встрече стран-соседей Афганистана, прошедшей в Тегеране 27 октября, министр заявил, что международные террористические группировки в Афганистане управляются извне.

Лавров подчеркнул, что без решительной борьбы с производством наркотиков и международным терроризмом новым властям Афганистана не удастся выстроить «нормальную внешнюю политику» – и особенно отношения с соседями.

Одной из важнейших задач международной политики Лавров назвал купирование миграционных потоков из Афганистана.

«Под видом беженцев в сопредельные страны могут проникнуть и уже пытаются проникнуть террористические и преступные элементы», - предупредил он.

Лавров подчеркнул, что по-настоящему остановить миграцию можно только путем создания в Афганистане нормальных условий для жизни.

В 2021 году на фоне вывода американских войск напряженность в Афганистане начали расти. Основные силы США покинули страну к середине июля.

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа объявило о взятии под контроль Кабула и об окончании войны. Президент Ашраф Гани бежал из страны, государства эвакуировали своих дипломатов, тысячи людей попытались покинуть страну через аэропорт Кабула, многие из них погибли.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называл одним из самых больших опасений ЕС миграционную катастрофу, подобную кризису в Сирии 2015 года. Президент РФ Владимир Путин критиковал идеи США и ЕС размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения ими виз.

Он отмечал, что эти страны - соседи России, визовый режим с ними не действует.