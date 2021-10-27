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Алкомаркеты отказались закрываться на нерабочие дни

Алиса Селезнёва
59 минут назад

Торговые сети «Красное & Белое» и «ВинЛаб», специализирующиеся на продаже алкоголя, будут работать с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компаний.

Представители сетей подчеркнули, что введенные в столице нерабочие дни на их магазины не распространяются.

«В Москве и области мы работаем по нашему стандартному графику», - рассказали в компаниях.

Собеседники агентства напомнили, что в алкомаркетах продаются товары первой необходимости.

Нерабочие дни в Москве продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе приостановят работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Нерабочие дни не касаются сотрудников непрерывно действующих организаций, больниц и аптек, СМИ, а также предприятий, которые обеспечивают население продуктами, товарами первой необходимости или проводят неотложные ремонтные работы.

«Ведомости» писали, что несколько московских винотек получили от властей уведомления о необходимости закрыться в нерабочие дни.

Предписания от префектур и управ получили сеть бутиков Wine Room, компания «Е-вино» (управляет двумя винотеками) и бутик Winemafia из Новой Москвы.

В Госдуме предложили закрыть алкомаркеты в нерабочие дни по всей стране

Владельцы магазинов рассказали, что власти районов ссылаются на распоряжение мэра, согласно которому в нерабочие дни должны закрыться все магазины, в которых ассортимент непродовольственных товаров первой необходимости и/или продуктов меньше 30 процентов.

Общество,Видео,Госдума,Ведомости,
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