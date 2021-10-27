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Хабенский стал новым худруком МХТ Чехова

Елена Прошина
1 час назад

Актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ, на этом посту он сменит заслуженного деятеля искусств России Сергея Женовача.

Хабенский получил новое назначение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в ведомстве, Женовач покидает пост худрука по собственному желанию. В министерстве с уважением относятся к его решению и поблагодарили его за проделанную работу. За время его руководства было выпущено более 10 премьер, три из которых подготовил сам Женовач.

В МХТ заявили о возможной войне в театре из-за Хабенского

Уже экс-худрук продолжит руководить Студией театрального искусства, чем «привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра».

Хабенскому же предстоит продолжить развитие традиций МХТ и предложить зрителю новые творческие проекты. В Минкультуры отметили, что актер обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень.

«Он много лет трудится в МХТ им. А.П. Чехова, хорошо знаком коллективу и знает ситуацию в учреждении изнутри. Благодаря этому сможет быстро включиться в работу в новой должности», – отмечается в сообщении ведомства.

Общество,Сергей Женовач,Константин Хабенский,Минкультуры,РИА Новости,
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