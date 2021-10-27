Хабенский получил новое назначение

Актер Константин Хабенский назначен новым художественным руководителем Московского художественного театра имени Чехова. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ, на этом посту он сменит заслуженного деятеля искусств России Сергея Женовача.

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Как отметили в ведомстве, Женовач покидает пост худрука по собственному желанию. В министерстве с уважением относятся к его решению и поблагодарили его за проделанную работу. За время его руководства было выпущено более 10 премьер, три из которых подготовил сам Женовач.

Уже экс-худрук продолжит руководить Студией театрального искусства, чем «привнесет еще много полезного в развитие отечественного театра».

Хабенскому же предстоит продолжить развитие традиций МХТ и предложить зрителю новые творческие проекты. В Минкультуры отметили, что актер обладает необходимыми качествами и авторитетом, чтобы объединить вокруг себя труппу и вывести театр на новый уровень.