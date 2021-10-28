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Онищенко назвал ненужной обязательную вакцинацию от коронавируса

News.ruиещё 4
1 час назад

Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко в разговоре с NEWS.ru не поддержал идею об обязательной вакцинации россиян. Он назвал её «ненужной».

Онищенко назвал ненужной обязательную вакцинацию от COVID
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Можно напринимать кучу нелепых законов об обязательности, необязательности [вакцинации]. Не нужно обязательности, нужно работать в рамках того закона, который есть, а работы не ведутся. <...> Очередную революцию устраивать не надо, надо работать, — считает Онищенко.

В октябре вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что государство проиграло информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и необходимости вакцинации. По его словам, людям нужно объяснить, почему следует сделать прививку от коронавируса, а не заставлять их просто поверить в её необходимость.

Позже появилась информация о планах властей перезапустить кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции. По данным источников «Коммерсанта», близких к администрации президента, теперь акцент будет сделан не на угрозе смерти, как было раньше, а на том, что полной жизнью можно будет жить только при условии вакцинации. Кроме того, прививки от COVID-19 будут активно пропагандироваться в регионах.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов ранее заявил, что в скором времени в Госдуму внесут необходимые поправки об обязательной вакцинации. Он подчеркнул, что точных сроков пока нет, но «готовится почва для внесения официальных законопроектов, которые бы закрепили обязательный характер прививок».

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