Пока вы спали: массовые дефолты и антикризисная поддержка

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Россиян предупредили о риске массовых дефолтов на рынке облигаций

Российский рынок облигаций находится в нестабильном состоянии и существует риск массового дефолта компаний с низкими рейтингами или вовсе без них. Об этом говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА», который приводят «Известия».

По данным экспертов, в следующем году ожидается погашение в объеме 172 млрд рублей по 127 выпускам, и в случае дефолта низкорейтинговых компаний инвесторам, большинство из которых физические лица, грозят серьезные финансовые потери.

Промышленные страны не готовы бороться с изменениями климата

В преддверии 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил опасение, что страны могут отказаться от новых шагов по борьбе с изменением климата, пишет «Независимая газета».

Издание отмечает, что на фоне энергетического кризиса Китай объявил, что ради развития экономики будет построено больше ТЭЦ, работающих на угле, несмотря на ранее планировавшееся достижение нулевого углеродного следа к 2060 году. Также на серьезное снижение не готова идти и Австралия. Правительство страны готово уменьшить углеродный след лишь на 26%-28% к 2030 году.

Россия поборется за коллекцию скифского золота

Апелляционный суд в Амстердаме принял решение передать Киеву коллекцию из 2 тысяч золотых предметов, найденных в скифских курганах в Крыму и отправленных на выставку в музей Аллада Пирсона в Нидерландах в 2014 году. Музеи и власти Крыма намерены подать апелляцию, пишут «Известия».

Музейщики заявили изданию, что решение суда носит политический характер и нарушает «бивуарные» обязательства: если взял у одного музея, туда нужно и вернуть.

Парламент Татарстана вступился за российскую Конституцию

Государственный совет Татарстана единогласно выступил против проекта федерального закона, который предусматривает унификацию наименований высших должностных лиц в регионах. Татарстан остается единственным субъектом, где руководитель именуется президентом, пишет «Коммерсант».

Согласно принятому татарскими парламентариями постановлению, отдельные положения проекта «противоречат незыблемым основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства». Спикер Фарид Мухаметшин выразил надежду, что «настороженность парламента республики позволит внести существенные изменения в закон».

Правительство РФ расширит программу антикризисных кредитов

На фоне пандемии коронавируса и объявления нерабочими дней с 30 октября по 7 ноября первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил о расширении списка отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0, сообщают «Известия».