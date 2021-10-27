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Минздрав РФ изменил правила вакцинации от коронавируса

Ura.Ru
57 минут назад

Минздрав России разрешил вакцинацию от коронавируса «Спутником Лайт» одновременно с прививкой от гриппа. Соответствующие изменения появились в инструкции к вакцине.

Минздрав РФ изменил правила вакцинации от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взаимодействие однокомпонентного «Спутника Лайт» с вакциной от гриппа изучалось в доклинических исследованиях, указано в реестре препаратов на сайте ведомства. Снижения эффективности не выявлено, следует из обновленной инструкции.

Ранее ведомство разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. При этом уколы следует делать в разные части тела.

Общество,Минздрав РФ,
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