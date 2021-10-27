Российский музей-заповедник начнет обучать ремеслам каменного века

Воронежский музей-заповедник «Костенки» с 27 октября запускает рубрику «Мастерская каменного века», в рамках которой всех желающих начнут обучать ремеслам каменного века. Об этом сообщили на странице музея в Instagram.

Фото: @kostenki_museum @kostenki_museum

В пресс-службе российского музея-заповедника указали, что небольшие видео-уроки, демонстрирующие различные творческие техники, планируется публиковать на всех онлайн площадках, таких как YouTube, Instagram, «Вконтакте» и «Одноклассники».

«Эти уроки принесут пользу и радость одновременно. Все что вам понадобится — это свободное время и желание творить», — отметили представители учреждения.