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Драка в очереди за вакцину от COVID-19 в российском городе попала на видео

Lenta.ruиещё 1
44 минуты назад

В Екатеринбурге люди, стоявшие в очереди за вакциной, принялись драться за место. Соответствующее видео опубликовано в группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в торговом центре «Алатырь». Автор видео отметил, что в ожидании прививки россияне составили список.

«После открытия "Алатыря" выяснилось, что у работников бутиков и персонала "Алатыря" также есть список очередности и вакцинироваться они хотят первыми», — подписал ролик автор, выложивший видео в сеть.

Начало драки попало на видео. На кадрах видно, как две девушки несколько раз толкнули друг друга, после чего принялись наносить удары.

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Как сообщает РИА Новости, региональный оперштаб объяснил ситуацию с очередями за вакцинами в Екатеринбурге. Там отметили, что каждый пункт вакцинации имеет свою пропускную способность, однако в условиях повышенного спроса к концу дня прививка может закончиться. «Однако в целом в регионе запасы вакцины от COVID-19 в достаточном количестве», — заключили в оперштабе.

1 октября сообщалось, что в регионе ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Прививку обязаны сделать сотрудники, которые работают в сфере образования, обслуживания, общественного питания, в финансовых организациях, такси, почты.

Общество,Видео,Торговый центр,COVID-19,РБК,
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