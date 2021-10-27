В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 84.72
Войти в почту

Россияне массово отказались от отдыха в Крыму из-за ковид-ограничений

Алиса Селезнёва
53 минуты назад

Требование властей Крыма заселять туристов в гостиницы и отели только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду привело к отмене до 20% броней. Об этом заявили опрошенные «Интерфаксом» эксперты.

Россияне массово отказались от отдыха в Крыму
Фото: ТАССТАСС

С 25 октября в Крыму ввели дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно лишь при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, а также при отрицательном ПЦР-тесте. Такие же правила введены для посещения ресторанов, столовых, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и других учреждений. Кроме того, введена самоизоляция для людей старше 65 лет.

Видео дня

По словам отельеров Крыма, после введения QR-кодов часть туристов отказалась от бронирования и выбрала зарубежный отдых.

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», - рассказала гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анна Нерозина.

При этом она отметила, что рестораны, спа-центр, спортзал, магазин сувениров, концертная касса в комплексе могут потерять до 50-80% дохода.

В свою очередь гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил, что после введения обязательных QR-кодов резко возросла нагрузка на колл-центр, а загрузка отеля упала на 15-20%.

«Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. (…) Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать за границу», - заявил он.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей прогнозирует, что средняя загрузка гостиниц и отелей на ноябрьских праздниках составит 25-30%. При этом, по его словам, может произойти перераспределение турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора.

Отдых в Турции и Египте обойдется почти в полмиллиона рублей

Ранее из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Общество,Анна Нерозина,Владимир Путин,Интерфакс,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители