Россияне массово отказались от отдыха в Крыму

Требование властей Крыма заселять туристов в гостиницы и отели только по отрицательному ПЦР-тесту или QR-коду привело к отмене до 20% броней. Об этом заявили опрошенные «Интерфаксом» эксперты.

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С 25 октября в Крыму ввели дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. Так, размещение в гостиницах, санаториях и пансионатах возможно лишь при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода, а также при отрицательном ПЦР-тесте. Такие же правила введены для посещения ресторанов, столовых, салонов красоты, фитнес-клубов, кинотеатров и других учреждений. Кроме того, введена самоизоляция для людей старше 65 лет.

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По словам отельеров Крыма, после введения QR-кодов часть туристов отказалась от бронирования и выбрала зарубежный отдых.

«После внедрения QR-кодов уже можно сделать следующий прогноз. На бронирование отелей повлияет в объеме 15-20% (мы сейчас ведем обзвон забронировавших на ближайшие две недели), все-таки путешествующие люди к данному решению были уже готовы, ранее подобные меры уже вводил Краснодарский край, например», - рассказала гендиректор крупнейшего курортного комплекса Феодосии «Алые паруса» Анна Нерозина.

При этом она отметила, что рестораны, спа-центр, спортзал, магазин сувениров, концертная касса в комплексе могут потерять до 50-80% дохода.

В свою очередь гендиректор ялтинского комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян сообщил, что после введения обязательных QR-кодов резко возросла нагрузка на колл-центр, а загрузка отеля упала на 15-20%.

«Если говорить про Россию в целом, то думаю, что загрузка упадет на 30-40%. (…) Порядка 20% гостей, которые отказались от размещения у нас, по нашим данным, приняли решение поехать за границу», - заявил он.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей прогнозирует, что средняя загрузка гостиниц и отелей на ноябрьских праздниках составит 25-30%. При этом, по его словам, может произойти перераспределение турпотока в пользу нелегальных гостиниц и частного сектора.